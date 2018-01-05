Первый авиарейс по маршруту Дальнереченск — Хабаровск — Дальнереченск совершен 3 января 2018 года, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейс будет выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам. Вылет из Дальнереченска в 11:10 с прибытием в Хабаровск в 12:55, вылет обратного рейса в Дальнереченск — в 13:55. Время в полёте составляет 1 час 45 минут. Стоимость перелёта (в одну сторону, без учета сборов) — 2 240 рублей.

Отмечается, что рейс Дальнереченск — Хабаровск — второй регулярный рейс, субсидируемый из федерального бюджета согласно постановлению Правительства РФ в рамках программы развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что новый авиарейс заработает в Приморье.

Таисия Масина