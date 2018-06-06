Лидеров по риску возникновения ЧС среди районов Приморья назвал в ходе пресс-конференции главный государственный инспектор по маломерным судам Приморья Леонид Маковецкий, сообщает DEITA.RU.

В сезон летних отпусков достаточно распространен «дикий» отдых: походы в лес, сплавы, восхождения на горы. По мнению Леонида Маковецкого, организаторам подобных «мероприятий» стоит помнить, что они несут ответственность за их безопасное проведение.

«Этим организаторам стоит проинформировать МЧС, где будет проходить мероприятие. Есть Центр управления кризисными ситуациями, специальное подразделение, где фиксируются все маршруты.

Все туристические группы, независимо от вида деятельности, должны быть зарегистрированы. Чтобы в случае необходимости у нас было полное понимание, что это за группа, какое в ней количество людей, их возраст, в каком направлении они пошли и так далее. Мы делаем план, когда эти группы должны выйти на связь», - прокомментировал главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края.

Леонид Маковецкий также отметил, что в Приморье достаточно много владельцев маломерных судов, которые активизируются летом. Их около 38 тысяч, и прирост идет постоянно.

«Ответственность водителей маломерных судов предусмотрена Административным кодексом правонарушений РФ, также мы сейчас проводим заседания, где рассматриваем вопрос об арестплощадках.

Замечания и нарушения у нас есть. От 500 до 1000 протоколов об административных правонарушениях составляется в пределах рекреационного периода. Всё это зачастую от безалаберности и халатности судоводителей.

Что касается самих нарушений, зачастую — процентов 80 — они происходят в праздничные дни и, как правило, после захода солнца. Причины настолько разные, среди частых – заглох двигатель, закончилось топливо, туман.

Судоводителям и судовладельцам прежде, чем отправляться на отдых, следует заглянуть в табеля снабжения, проверить бензобаки и запас пресной воды».

В ходе пресс-конференции не обошли стороной и вопрос о районах Приморья, где отдыхающие больше всего подвержены риску попасть в чрезвычайную ситуацию.

«Человек, который ищет для себя приключений, найдет их в любом районе. Чем дальше и глубже он заберется, тем сложнее его оттуда вытащить. Чаще всего это Тернейский район, Красноармейский и Пожарский районы».

Влада Золотова