Президент США Дональд Трамп рассказал о новой дате вручения премии для самых продажных и предвзятых СМИ в своем аккаунте в Твиттере, сообщает «Deita.ru».

«Премия для самых продажных и предвзятых ведущих СМИ, будет вручена 17 января, а не в этот предстоящий понедельник. Интерес, проявляемый к этим наградам и их важность гораздо сильнее, чем кто-либо ожидал», - написал Дональд Трамп.

9 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил американский телеканал CNN в выпуске «фейковых» новостей, и предложил редакции сменить фирменный слоган «самые достоверные новости» на «наименее достоверные».

Ранее «Deita.ru» сообщало, что Трамп не может смириться с победой России над террористами в Сирии.

Дмитрий Санников