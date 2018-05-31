Получить коллекционную монету «Кубок», выпущенную в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, можно в отделениях Сбербанка в Приморье. Для этого необходимо принести мелочь (1 коп., 5 коп., 10 коп., 50 коп., 1 руб., 2 руб.) и обменять на памятные монеты 25 рублей «Кубок», а также на монеты 10 рублей, сообщает DEITA.RU.

Акция будет проходить в Приморском крае с 1 по 30 июня в отделениях Сбербанка в восьми городах.

Адреса отделений, где будут производить обмен монет:

– Приморский край, г. Фокино, ул. Карла Маркса, 35А,

– Приморский край, г. Владивосток, пр –т 100 лет Владивостоку, 150 В,

– Приморский край, г. Владивосток, пр –т Острякова, 5 Г,

– Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, 42,

– Приморский край, г. Владивосток, ул. Ильичева, 16,

– Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 143,

– Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 29,

– Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, 50,

– Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 42,

– Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, 8 Б,

– Приморский край, г. Дальнегорск, улица Осипенко, 44, корп.А,

– Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, 3,

– Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 22,

– Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 61.

Екатерина Лапкина