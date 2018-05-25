Уже в это воскресенье, 27 мая, центр Владивостока в седьмой раз превратится в огромную игровую площадку, сообщили DEITA.RU в пресс-службе Сбербанка России.

Скачки на надувных лошадях, твистер, гигантская дженга, парк гироскутеров, аквагрим, качели, батуты, фотозоны, фитнес-зарядка – это лишь краткий список активностей, которые организаторы забега подготовили для всех участников.

Расписание

09:00 – начало работы развлекательных площадок;

09:00 – 11:30 – регистрация участников на центральной площади;

12:00 – старт детского забега (дистанция 1 км);

12:15 – старт взрослого забега (дистанция 4,2 км);

13:30 – награждение победителей и призеров марафона.

Все развлечения на площади и сам марафон для зарегистрированных бегунов будут бесплатными. В приморской столице дистанция марафона составит 4,2 километра. Маршрут, как и ранее, пройдет по главной улице города – Светланской. Стартуют бегуны от центральной площади, далее пробегут до остановки «Дальзавод», где развернутся и направятся обратно на центральную площадь. Также программа Зеленого марафона включает детский марафончик на один километр. Такие дистанции позволяют всем желающим, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, приобщиться к здоровому образу жизни.

В этом году участники марафона во Владивостоке смогут оказать помощь благотворительному фонду «Обнаженные сердца». На площадке будет организован сбор средств для подопечных фонда. Деньги направят на продолжение работы служб ранней помощи для семей с особыми детьми, которые подготовят их к посещению детского сада и школы, дадут возможность жить такой же жизнью, как и их типично развивающиеся сверстники, — заводить друзей и учиться новому. Родителям такие службы не просто дарят больше уверенности, но и дают знания о том, как они сами могут помочь своему ребенку.

Отметим, чтобы участвовать в забеге на 4,2 км, необходимо предъявить оригинал медицинской справки.

В 2017 году Зеленый марафон «Бегущие сердца» стал одним из самых эффективных спортивных благотворительных мероприятий, собрав рекордную сумму — 50 000 000 рублей. Все полученные средства были направлены в фонд «Обнаженные сердца», созданный Натальей Водяновой.

Дмитрий Санников