Сбербанк в партнерстве с Visa запустил кредитную карту Visa с повышенными бонусами к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Карта будет предлагаться в рамках акции с 16 мая по 31 июля 2018 года, сообщает DEITA.RU.

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 компания Visa, всемирный партнер FIFA в категории «платежные услуги», предоставила Сбербанку эксклюзивное право на выпуск карт Visa с дизайном талисмана мероприятия – волком Забивака™.на территории Российской Федерации.

По карте начисляется 20% бонусов на покупки в спортивных магазинах и 5% - на оплату счетов в кафе и ресторанах. Повышенные бонусы будут начисляться по операциям, совершенным до 31.12.2018 в торговых точках указанных категорий по всему миру.

Ставки по кредитной карте Visa Сбербанка составляют 23,9% в рамках предодобренного предложения для клиентов Сбербанка и 27,9% - для остальных клиентов. При оформлении карты предоставляется бесплатная услуга «Мобильный банк» с СМС информированием обо всех операциях по карте, а клиенты с предодобренным предложением могут оформить карту с бесплатным обслуживанием на весь период действия карты.

«В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ мы ожидаем рост интереса к спорту, поэтому запустили карты с повышенными бонусами на покупки в спортивных магазинах, а также на оплату кафе и ресторанов. Мы предлагаем карты ограниченной серии с уникальным дизайном с изображением талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA™ - волка Забиваки™. – комментирует исполнительный директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.

Екатерина Лапкина