В полицию Владивостока с сообщением о мошеннических действиях в Интернете обратилась жительница пригорода. Женщина сообщила, что на одном из сайтов неизвестные злоумышленники от ее имени ведут сбор денежных средств, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Аферисты используют фотографию горожанки, а также документы с диагнозом заболевания, которые она сама ранее опубликовала в сети, так как нуждалась в оплате дорогостоящего лечения.

Горожанка рассказала, что кто-то скопировал ее объявление и указал уже свой банковский счет, к которому она не имеет никакого отношения.

Потерпевшая попросила стражей порядка найти и привлечь к ответственности мошенников, собирающих деньги от ее имени. Женщина также потребовала удалить липовое объявление аферистов на сайте.

По факту обращения горожанки проводится проверка.

Игорь Бегунов