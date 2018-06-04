Сборная России по художественной гимнастике завоевала на чемпионате Европы в испанской Гвадалахаре семь 7 медалей из 9 возможных, сообщает DEITA.RU.

Золото в личном многоборье выиграла Арина Аверина, Дина Аверина - серебро. Бронзу в групповых упражнениях с пятью обручами взяли Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Анастасия Близнюк, Ксения Полякова и Анастасия Шишмакова.

Четыре золота в актив команды принесли юниорки Лала Крамаренко (упражнения с лентой и с мячом), Полина Шматко (обруч) и Дарья Трубникова (булавы).

Сборная России завоевала первое место в неофициальном медальном зачете ЧЕ-2018, выиграв 7 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды. Второе место заняла команда Италии, третье - Болгария.

Ирина Петрова