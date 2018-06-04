Источник изображения: EPA-EFE/JAVIER LOPEZ HERNANDEZ Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/sport/5259384
Сборная России по художественной гимнастике завоевала на чемпионате Европы в испанской Гвадалахаре семь 7 медалей из 9 возможных, сообщает DEITA.RU.
Золото в личном многоборье выиграла Арина Аверина, Дина Аверина - серебро. Бронзу в групповых упражнениях с пятью обручами взяли Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Анастасия Близнюк, Ксения Полякова и Анастасия Шишмакова.
Четыре золота в актив команды принесли юниорки Лала Крамаренко (упражнения с лентой и с мячом), Полина Шматко (обруч) и Дарья Трубникова (булавы).
Сборная России завоевала первое место в неофициальном медальном зачете ЧЕ-2018, выиграв 7 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды. Второе место заняла команда Италии, третье - Болгария.
Ирина Петрова