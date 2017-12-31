Хотя повзрослев, мы понимаем, что никакого Деда Мороза-то и нет, а подарки под елку в детстве приносили родители, желание «испытать» судьбу с годами не иссякает. Для тех, кто верит в чудеса, «Deita.ru» предлагает самые популярные виды новогодних гаданий.

Наступает самое мистическое время в году. Скрытые тайны и «знаки судьбы» открывают истину и приоткрывают дверь в будущее. Этот «порог» - на рубеже уходящего и нового года еще у наших предков считался знаковым.

Для самых экстремальных – новомодное гадание, которое получило свое распространение во время царствования главного новогоднего напитка – шампанского. К бою курантов необходимо подготовиться заранее. На небольшом кусочке бумаги необходимо написать свое самое заветное желание, потом клочок сжечь, а пепел высыпать в бокал с шампанским. Причем необходимо торопиться – все должно произойти именно за то время, пока бью куранты – написать, сжечь, высыпать в бокал и выпить все содержимое.

Если получится успеть, то это – гарантированное исполнение желания. Если нет, то уж как судьбе будет угодно.

Вода льется – желание исполняется

Два стакана воды, ловкость рук и «никакого мошенничества». В один из стаканов необходимо налить воду до самых краев, затем быстро загадать желание и тотчас перелить воду в другой стакан. Если на стол или другую поверхность, где стоят стаканы, пролито не больше трех капель воды, значит, желание сбудется. Если больше пролито, то придется ждать задуманного по меньшей мере еще один год и более. Причем предварительные тренировки проводить нельзя, все должно быть «в руках судьбы».

Свет мой, зеркальце, скажи…

Гаданий с зеркалом – множество. И это не случайно, ведь зеркало считается одним из самых главных «инструментов» знаний своего будущего. Для гадания понадобится зеркало, графин с водой и три свечки. Необходимо наполнить графин водой и поставить его перед зеркалом, с трех сторон установив зажженные свечи. Чтобы узнать свое будущее, необходимо сквозь воду в графине смотреть в зеркало без напряжения, в спокойном и расслабленном состоянии. И тогда не сомневайтесь, магическое слияние огня, воды и зеркала обязательно «наградит» картинкой из будущего.

Гадание на елке

Не требующее затрат и особых усилий, главное – желание и хороший помощник. Необходимо завязать глаза, после чего помощник несколько раз должен хорошо раскрутить гадающего и затем подвести к елке. Необходимо протянуть руку и снять первую попавшуюся на пути игрушку, которая и предскажет будущее.

Если в руках оказалась игрушка белого цвета, значит, в личной жизни не произойдёт никаких перемен и она останется такой же, как и в прошлом году.

Черный цвет означает несчастную любовь, розовый, красный или оранжевый – новый год принесет массу страсти и любовных чувств. Серебристый или золотистый цвет игрушки предрекает богатого ухажера, зеленый цвет подарит новую любовную связь, фиолетовый или синий цвет предвещает охлаждение в любовных отношениях.

Девичьи гадания на суженого

Прутики веника с древних времен помогали девицам узнать, каким будет жених. Необходимо выломать из веника несколько прутиков, и перед тем, как ложиться спасть, соорудить из них небольшой «мостик» и положить его под подушку. При этом, приговаривая - «Суженый мой, ряженый, переведи меня через мост». Теперь можно спокойно ложиться спать и хорошо запомнить свой сон, в котором можно увидеть своего жениха.

Фрося Бурлакова