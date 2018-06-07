Источник изображения: kremlin.ru
Сегодня, 7 июня в 12:00, президент проведет "Прямую линию". Программа "Разговор с Владимиром Путиным" выйдет в прямом эфире на федеральных телеканалах, сообщает DEITA.RU.
На этот раз в студии, где президент будет отвечать на вопросы, не предусмотрено гостей. Вместо них - десятки интерактивных экранов с включениями со всей страны.
На этих экранах будут появляться SMS, MMS и видеозвонки. Традиционные звонки в студию тоже не отменят. Попасть в прямой эфир и задать свой вопрос президенту можно с помощью приложения "москва-путину.рф", изображение звонящего появится на экране.
Отметим, что за сутки до начала "Прямой линии" президенту поступило уже более 1 миллион 385 тысяч обращений по различным каналам.
Ирина Петрова