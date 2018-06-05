Секс-роботы скорее всего не решат проблему одиночества и не уменьшат количество преступлений сексуального характера, об этом говорят врачи, сообщает DEITA.RU.

Стремительно развивающаяся индустрия секс-технологий предлагает изделия стоимостью более, чем 10 тысяч фунтов каждый, приводя в качестве аргумента то, что эти самые изделия могут обеспечить «общение».

Но медики говорят, что нет никаких свидетельств этого, так же, как и нет никаких доказательств того, что секс-боты могут остановить преступления сексуального характера.

Доктор Шанталь Кокс-Джордж и профессор Сьюзан Бьюли провели исследование. Они обнаружили множественные дебаты о достоинствах и рисках таких секс-роботов, но никаких исследований о последствиях их использования для здоровья.

Лондонские врачи заявили, что идея того, что секс-боты могут обеспечить «общение», требует изменения самого понятия компаньона, собеседника. Использование таких роботов может только усугубить одиночество, по мнению медиков.

«В то время как человек может искренне и страстно желать секс-бота, ответная реакция от него может быть лишь искусно сымитирована», - считают исследователи.

Они также заявили, что предположение о том, что секс-боты могут уменьшить сексуальное насилие, кажется «оптимистичным», но их использование также может никак не повлиять на дальнейшую эксплуатацию секс-работников среди людей.

Алина Калинина