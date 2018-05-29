Вы наверняка знаете не обо всех сексуальных ориентациях, которые существуют в мире, DEITA.RU рассказывает.

1.Сапиосексуал

Сапиосексуалы считают мозг, красноречие и интеллект сексуально привлекательными в человеке. Они считают физический облик партнера менее важной составляющей.

2. Демисексуал

Демисексуал испытывает сексуальное влечение к человеку только тогда, когда с ним сформирована прочная эмоциональная связь.

3. Сколиосексуал

Сколиосексуалов особенно привлекают люди, которые не соответствуют гендерным нормам, такие как трансгендеры.

4. Аромантик

Аромантики рассматривают секс просто как физиологический процесс, без всякой романтики.

5. Демиромантик

Демиромантики испытывают романтические чувства, но для их возникновения должна установиться сильна эмоциональная связь. В отличие от некоторых людей, они не обязательно быстро признаются в любви.

6. Бисексуал

Бисексуалы могут испытывать сексуальное, романтическое и эмоциональное влечение к людям обоих полов.

7. Пансексуал

Пансексуалов привлекают люди, независимо от их биологического пола, гендерной идентичности или сексуальной идентичности. Таким образом, они могут влюбляться и/или иметь сексуальные отношения и с мужчинами, и с женщинами, и с трансгендерами.

8. Полиамор

Полиаморы склонны иметь отношения одновременно с несколькими людьми, при условии, что все они одобряют такой расклад.

9. Квир

Этот термин может обозначать сексуальную ориентацию или гендерную идентичность (или и то и другое), которые отличаются от нормы.

10. Геронтофил

Любви все возрасты покорны, особенно это актуально для геронтофилов. Они любят тех, кто постарше.

Алина Калинина