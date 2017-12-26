Еще около 40 млн рублей запланировано на реконструкцию ДК в селе Новоникольск, сообщили Deita.ru в администрации Уссурийска.

В 2018 году запланирован капитальный ремонт кровли, монтаж и демонтаж вентиляционной системы в ДК «Авангард» с. Борисовка, установка пластиковых окон и входных дверей, а также обустройство тамбура в ДК села Алексей-Никольское и капитальный ремонт полов, установка входных дверей и ремонт крыльца с устройством козырька в клубе села Красный Яр. На эти работы будет выделено более 4 млн рублей (80% софинансирование из краевого бюджета, 20% из местного).

Также одним из учреждений культуры, который начнут восстанавливать на будущий год, стал дом культуры села Новоникольск. На его реконструкцию будет выделено около 32 миллионов рублей из краевого бюджета и порядка 7 миллионов из местного. Кроме того, этот объект заявлен департаментом культуры Приморского края в план перспективного развития Дальнего Востока для финансирования ремонта из федерального бюджета.

Отметим, ремонтные работы в сельских клубах Уссурийского городского округа проводятся регулярно. Только за 2016 год в ДК села Корсаковки обновлены спортивный и зрительный залы, заменены двери. В ДК села Алексей-Никольское отремонтирована система отопления и сделана новая кровля.

Михаил Грач