Правительство направит 877,74 миллиона рублей для предоставления субсидий Республике Марий Эл и Воронежской области, сообщает DEITA.RU.

Соответствующее распоряжение по этому поводу подписал премьер Дмитрий Медведев. Средства выделят из резервного фонда. Они пойдут на софинансирование расходных обязательств, которые связаны с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, уточняется в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что за счет этих денег планируется реализация 127 инвестиционных проектов, которые ориентированы на производство яиц, мяса КРС, мяса свиней, молока и овощей.

Ирина Петрова