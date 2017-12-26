Семья из Волгограда лишилась собственного жилья, пока находилась в гостях, сообщает «Deita.ru».

В доме 1947 года постройки проживали жена, муж и дети, один из которых инвалид. Отмечается, что дом после войны люди построили сами, и он до сих пор нигде не учтен, однако семья там прописана, все коммунальные платежи, по словам хозяйки, оплачены вовремя.

Однако, как пишет Блокнот, дом снесен подчистую, вместе с личными вещами и всеми документами. Подозрения в самоуправстве пали на компанию, которая занимается строительством нового дома напротив. Ранее застройщики предлагали семье съехать, но о сносе никто не предупреждал.

На данный момент жильцы подали заявление в полицию, следственное управление и районную прокуратуру.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что семью из Амурской области выселили из квартиры за долги.

Таисия Масина