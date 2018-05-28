В Артеме задержана семья наркодельцов, сообщили DEITA.RU в УМВД региона. В состав группы входили трое мужчин в возрасте от 35 до 54 лет и женщина 1968 года рождения.

Задержание фигурантов проходило при силовой поддержке отряда специального назначения Управления по контролю за оборотом наркотиков «Гром».

По адресам проживания обнаружено и изъято гашишное масло, расфасованное в полимерные свертки для последующего сбыта, а также смеси масла каннабиса с табаком.

Примечательно, что все злоумышленники, задержанные полицейскими, являются родственниками. Все они также уже имеют судимости.

В отношении троих членов группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвертый фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

Михаил Грач