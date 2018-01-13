Ночная фотосессия для семейства рысей прошла в Кроноцком заповеднике, об этом DEITA.RU сообщили в заповеднике.

Сразу три дикие кошки попали в объектив фотоловушки на побережье бухты Ольга. Как установили специалисты, это самка с двумя подросшими котятами.

Отметим, в Кроноцком заповеднике проживает всего лишь 30–40 рысей. Они ведут скрытный образ жизни, каждая встреча с ними — большое событие.





Как рассказал старший инспектор заповедника Сергей Шевелев, было принято решение установить фотоловушку на берегу реки, где следов особенно много. В результате удалось получить не только ночные снимки лисиц и росомах, но и целого семейства рысей

Напомним, что за 7 лет это четвёртый случай фоторегистрации котят рыси на территории Кроноцкого заповедника. В декабре 2011 года самка привела трёх детёнышей к кордону «Долина гейзеров», где их удалось сфотографировать. Зимой 2013-го семья с двумя котятами попала в объектив фотоловушки на Лазовском участке биосферного резервата. Осенью 2014 года осиротевший рысёнок поселился у кордона «Исток» на берегу Кроноцкого озера, весной 2015 года подросший зверь покинул окрестности кордона.

Екатерина Лапкина

Фото: Кроноцкий заповедник