Серию милых и ценных кадров из жизни семьи амурских тигров получили ученые национального парка «Земля леопарда». В течение месяца самка и три маленьких тигрёнка, живущие вблизи пары фотоловушек, показывали свою привычную жизнь, полную исследований, игр и прогулок, сообщает Deita.ru со ссылкой на нацпарк.

За годы проведения фотомониторинга на «Земле леопарда» специалисты нацпарка накопили значительный опыт в выборе мест для установки камер. Ярким подтверждением этому стало то, что пара фотоловушек оказалась установлена неподалеку от места, которое позже было выбрано тигрицей для создания логова. Впервые это позволило ученым получить снимки маленьких тигрят в возрасте 1,5-2 месяцев.





Самка с тремя тигрятами появлялась перед камерами почти каждый день в течение месяца. По мнению специалистов, укрытие могло находиться всего в нескольких десятках метров от фотоловушек. Первые несколько месяцев жизни маленькие тигрята проводят у логова, не имея возможности следовать за матерью. Именно этот период жизни хищников остаётся мало изученным, поэтому такие кадры – настоящая редкость и большая ценность для ученых.

За время наблюдений автоматические камеры успели сделать более 2,5 тысячи снимков тигриной семьи. На них запечатлена вся повседневная жизнь самки и котят. Не замечая камер, детеныши обследовали территорию, отдыхали, ласкались к матери, играли и дрались – словом, занимались всем, что положено делать котятам в столь юном возрасте.

Михаил Грач