Во Владивостоке состоялась плановая рабочая встреча командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко

Руководители затронули темы обеспечения рабочими местами на предприятиях края членов семей тихоокеанцев, выделение мест детям военнослужащих в школах и детсадах.

Кроме того, адмирал Сергей Авакянц и Андрей Тарасенко договорились о координации действий при проведении общественных мероприятий патриотической направленности.

Михаил Грач



