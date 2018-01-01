Семью воспитателя, погибшей при взрыве водонагревателя в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Спасске-Дальнем, не оставят на произвол судьбы, об этом «Deita.ru» сообщили в администрации Приморского края.

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко родственникам погибшей женщины будет выплачена денежная компенсация. Размер компенсации пока не уточняется.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что взрыв произошел утром 31 декабря, когда в приюте еще все спали. Одиннадцать детей, находившихся в это время в реабилитационном центре, не пострадали. В результате взрыва выбиты окна, разрушены двери и стены.

На место происшествия для осмотра здания после взрыва прибыл заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Павел Серебряков . Строители оперативно принялись за восстановление разрушенного помещения.

При этом стало известно, что дети из пострадавшего приюта будут встречать Новый год в другом месте. Вице-губернатора рассказал, куда перевели детей, как они там проведут новогодние праздники и что пробудут они там до полного восстановления реабилитационного центра. Отмечается, что с детьми после трагедии серьезно работали психологи.

Напомним, по данным Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю, сообщение о взрыве по адресу Молодежная, 4а в городе Спасск-Дальний поступило в 6:34 утра.



Также, как сообщает краевое следственное управление Следственного Комитета России, по факту смерти воспитательницы возбуждено уголовное дело.

Таисия Масина