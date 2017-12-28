Третий час жители многоквартирных домов по проспекту Красного знамени сидят без света, сообщает корреспондент «Deita.ru».

Аварийная служба выехала спустя час, так как находилась на другом объекте.

На данный момент ведутся ремонтные работы, однако когда появится свет в домах, никто точно не знает.

Как рассказали в аварийной диспетчерской службе Ленинского района, поломка оказалась серьезной - на трансформаторную подстанцию, от которой получают электричество дома этого микрорайона, не поступает электропитание, поэтому заявка передана в городские электрические сети для выяснения причин аварии и принятия мер по ее устранению.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что тысячи приморцев останутся без света под Новый год.

Таисия Масина