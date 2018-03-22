22 Март 2018, 07:20
Серьезные изменения появятся в назначении маткапитала в России
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин озвучил, что в назначении материнского капитала предусмотрены серьезные изменения, сообщает DEITA.RU
Теперь сроки его назначения сократятся до 15 дней. Соответствующий законопроект, по словам министра, уже есть, и Пенсионный Фонд, как пишут Известия, готов к нововведениям.
Напомним, что программа маткапитала продлена до 31 декабря 2021 года. Указом президента Владимира Путина средства маткапитала разрешили использовать еще в одном направлении.
Таисия Масина