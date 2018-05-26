Популярный исполнитель, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разводится со своей женой, сообщает DEITA.RU.

В личном блоге в Instagram он обратился к своим поклонникам: «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо».

Как пишет 360tv, подробности и причины развода пока неизвестны.

Сергей и Матильда познакомилась в 2006 году, с тех пор пара была неразлучна.

Матильда Шнурова - третья жена певца, светская львица, владелица петербургского ресторана авторской кухни «КоКоКо» и основательница балетной школы «Айседора».

Таисия Масина



