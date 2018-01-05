4 января во Владивостоке произошел пожар в многоэтажном жилом доме, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

4 января в 16.11 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Жигура.

В 16.21 на место происшествия прибыли первые расчёты пожарных и приступили к тушению. Из-за сильного задымления было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Выяснилось, что на лестничной клетке на 6 этаже дома горит утеплитель. Из задымлённого помещения при помощи спасательных устройств пожарные вывели на улицу трёх человек. В результате происшествия никто не пострадал.

В 16.35 пожар был локализован, а в 17.02– полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 12 кв. м. На пожаре были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что во Владивостоке загорелся дом.

Виктор Бруевич