Житель Надеждинского района совершил действия сексуального характера в отношении четверых детей, об этом «Deita.ru» сообщили в краевой прокуратуре.

Он воспользовался беспомощным состоянием несовершеннолетних, которым не исполнилось и 12 лет. Прокурором уже утверждено обвинительное заключение по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

В настоящее время уголовное дело направлено в Надеждинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что многодетный отец-педофил из Приморья совратил школьницу.

Таисия Масина