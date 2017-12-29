Сеть супермаркетов «Фреш 25» и магазины низких цен «Радиус» приглашают на работу сотрудников разных направлений. Если вы заинтересованы в стабильном доходе и удобном графике, просто заполните анкету на сайте www.fresh25.ru в разделе «вакансии» или обратитесь в отдел по персоналу:

город Владивосток, ул. Давыдова, 18, тел.: 8(423) 224-38-70.

город Уссурийск, ул. Пролетарская, 3, тел.:8(4234) 34-46-92.





СПРАВКА О КОМПАНИИ.

Торговая сеть «Фреш 25» – крупнейший продуктовый ритейлер Приморского края. Насчитывает более 60 магазинов, работающих под брендами «Фреш 25» и «Радиус».

Супермаркеты «Фреш 25» расположены во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Фокино, Большом Камне, Ливадии, Лесозаводске, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве.

В сети «Фреш 25» работает более трех тысяч сотрудников, огромное внимание уделяется качеству обслуживания покупателей, и активно развивается сегмент собственного производства.

Вся подробная информация на сайте www.fresh25.ru и на странице в Instagram@25fresh.

Екатерина Лапкина