Северная Корея и Южная Корея договорилась о переговорах, сообщает "Deita.ru".

В КНДР приняли предложение Сеула провести 9 января в Пханмунчжоме переговоры, на которых будет поднят вопрос участия делегации КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане.

Как пишет РГ, такое уведомление южнокорейская сторона получила сегодня, 5 января.

"Сегодня в 10 часов 16 минут утра Северная Корея направила нам телефонограмму по вопросу переговоров. В сообщении Север уведомил нас, что принимает наше предложение о проведении 9 января в Пханмунчжоме переговоров на уровне высокопоставленных представителей… Документ был отправлен от имени председателя Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвона на имя нашего министра объединения Чо Мён Гюна", - рассказал в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь министерства объединения Пак Тхэ Хён.

Он добавил, будут обсуждать не только участие КНДР в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, но и улучшение отношений между двумя странами.

Напомним, ранее Ким Чен Ын высказался о желании участвовать в Олимпиаде-2018, которая пройдет в Южной Корее.

Виктор Бруевич