Ольгинский район Приморья пострадал от снегопадов и последовавшего за ними сильного ветра с порывами до 22 м/с. Сегодня, 28 декабря, здесь введён режим ЧС местного масштаба, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГО и ЧС, в ряде территорий Ольгинского района сложилась непростая ситуация. На объектах социального значения пострадали кровли. Это, в том числе, дом культуры села Ветка, средняя школа и два жилых многоквартирных дома в посёлке Ольга.

По поручению врио губернатора региона Андрея Тарасенко району будет оказана помощь в ликвидации последствий ЧС.

Как сообщил первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, руководству Ольгинского района поставлена задача в кратчайшие сроки подсчитать размер причинённого ущерба.

«Пострадавшее здание школы будет восстановлено за период новогодних каникул с тем, чтобы дети могли вернуться к занятиям сразу после праздников без нарушения учебного процесса», – подчеркнул Александр Костенко.

По словам директора департамента гражданской защиты Приморья Сергея Белголова, сейчас коммунальная система Ольгинского района работает в штатном режиме.

Михаил Грач