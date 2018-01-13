Работников из КНДР не выдворят из Приморья. Об этом сообщил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с руководителями приморских СМИ, сообщает «Deita.ru».

В конце декабря 2017 года Минтруд России отклонил в полном объеме заявки от работодателей Приморья на привлечение более девяти тысяч граждан из КНДР. Как рассказал журналистам Андрей Тарасенко, на этой неделе состоялась его рабочая встреча с генеральным консулом КНДР в России. Была выработана совместная инициатива сохранения на территории Приморья тех работников, которые уже здесь находятся. Их, по оценкам краевой власти, - около 10 тысяч.

Для привлечения дополнительной рабочей силы в регион, ведется поиск возможностей приезда работников из стран Содружества независимых государств. Как рассказал Андрей Тарасенко, проведены переговоры с консулом Узбекистана в России. У наших среднеазиатских партнеров есть и потребность работать в Приморье, и возможность такая тоже есть.

Дмитрий Санников, Влада Золотова