Сезон клещей в Приморском крае начался неожиданно рано, сообщает DEITA.RU.

Первого кровососущего насекомого, который, возможно, является переносчиком опасных для человека заболеваний, обнаружили в поселке Сибирцево Черниговского района Приморья.

Как утверждают подписчики популярного паблика в соцсети, на фото - пастбищный клещ, который может подстерегать свою жертву в лесу, в поле, на пастбищах, а также в помещениях, где содержатся животные. Именно пастбищный клещ несет наибольшую угрозу для человека, ведь он присасывается к телу незаметно и безболезненно. В результате человек может даже не знать об укусе.

Таисия Масина







