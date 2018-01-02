Новая искусственная ель взамен сгоревшей в новогоднюю ночь будет установлена на городской площади Южно-Сахалинска, сообщает «Deita.ru».

Как рассказали в городской администрации, на месте сгоревшей конструкции окажется 12-метровая современная искусственная ель, которая до этого стояла на городском стадионе «Космос».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Южно-Сахалинске сгорела главная новогодняя елка, однако это не помешало местным жителям праздновать.

Таисия Масина