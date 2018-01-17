Схема защиты обманутых дольщиков разработана в Приморье
17 января 2018 года в администрации Приморского края прошло заседание комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию. На комитет был вынесен и проект закона Андрея Ищенко «О проекте закона Приморского края «О внесение изменений в статью 14 Закона Приморского края «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»». На данный момент законопроект претерпел некоторые изменения. В первой редакции предлагается направить этот закон не только на решение проблем «обманутых дольщиков», но и на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На данный момент на территории края в жилье нуждаются 6552 человека, из которых 4951 человек достигли совершеннолетия.
На днях депутат-строитель Андрей Ищенко вернулся из Находки. Там был большой праздник — компания «Аврора-строй» сдала дома. Получить ключи от долгожданной квартиры — что может быть радостнее в наши дни?.. Отметим, что строительная компания Андрея Ищенко работает как часы: все свои обязательства перед гражданами выполняет в срок и цены не ломит, как некоторые фирмы-однодневки, которые зачастую просто обманывают народ.
Таких фирм в регионе много, еще больше обманутых дольщиков. Последний митинг был проведен ими 4 ноября минувшего года. Главные вопрос, которые обсуждаются на подобных мероприятиях, — куда обращаться и как вернуть свои деньги.
Депутат ЗС ПК от КПРФ Андрей Ищенко посетил митинг и стал единственным представителем власти. По его словам, проблемой дольщиков он занялся в 2016 году, когда перед выборами в думу пообещал избирателям разработать законопроект, который защитит дольщиков, а затем лоббировать его.
Суть законопроекта в том, что с обманутыми дольщиками расплатятся добросовестные застройщики. Существуют различные взаимовыгодные схемы. Например, земля под строительство дома выдается инвестору без торгов в том случае, если он пять процентов квартир готов передать краевой администрации. Та, в свою очередь, будет распределять их среди обманутых дольщиков. Жизнеспособность схемы очевидна — стоимость земли во Владивостоке очень высока.
Отметим, ежегодно армия обманутых дольщиков растет. В этом году к ней присоединятся и те, кто не получил, да и в ближайшем будущем не получит ключей от своих заветных, оплаченных квадратных метров в недостроях Снеговой Пади.
По мнению Андрея Ищенко, данную проблему решить в регионе можно, если создать единую схему, закрепленную законодательно. «В случае принятия краевого закона компенсации обманутым дольщикам будут выплачены в течение трех, максимум, четырех лет», — говорит депутат ЗС ПК от КПРФ.
Законопроект под авторством депутата-коммуниста готов, получил положительное заключение губернатора и уже в январе будет вынесена на голосование в ЗС ПК. Также соавтором проекта стал председатель ЗС ПК Ролик Александр Иванович, что добавляет уверенности в прохождении законопроекта.
Екатерина Лапкина