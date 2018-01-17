Депутата краевой думы от КПРФ Андрея Ищенко можно назвать нашим, приморским Грудининым. Успешный строитель, Ищенко много лет занимается социально ориентированным бизнесом, поддерживает детский спорт, как председатель регионального отделения, решает проблемы «Детей войны», практически в одиночку бьется за права обманутых дольщиков.17 января 2018 года в администрации Приморского края прошло заседание комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию. На комитет был вынесен и проект закона Андрея Ищенко «О проекте закона Приморского края «О внесение изменений в статью 14 Закона Приморского края «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»». На данный момент законопроект претерпел некоторые изменения. В первой редакции предлагается направить этот закон не только на решение проблем «обманутых дольщиков», но и на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На данный момент на территории края в жилье нуждаются 6552 человека, из которых 4951 человек достигли совершеннолетия.



На днях депутат-строитель Андрей Ищенко вернулся из Находки. Там был большой праздник — компания «Аврора-строй» сдала дома. Получить ключи от долгожданной квартиры — что может быть радостнее в наши дни?.. Отметим, что строительная компания Андрея Ищенко работает как часы: все свои обязательства перед гражданами выполняет в срок и цены не ломит, как некоторые фирмы-однодневки, которые зачастую просто обманывают народ.



Таких фирм в регионе много, еще больше обманутых дольщиков. Последний митинг был проведен ими 4 ноября минувшего года. Главные вопрос, которые обсуждаются на подобных мероприятиях, — куда обращаться и как вернуть свои деньги.

Депутат ЗС ПК от КПРФ Андрей Ищенко посетил митинг и стал единственным представителем власти. По его словам, проблемой дольщиков он занялся в 2016 году, когда перед выборами в думу пообещал избирателям разработать законопроект, который защитит дольщиков, а затем лоббировать его.

Суть законопроекта в том, что с обманутыми дольщиками расплатятся добросовестные застройщики. Существуют различные взаимовыгодные схемы. Например, земля под строительство дома выдается инвестору без торгов в том случае, если он пять процентов квартир готов передать краевой администрации. Та, в свою очередь, будет распределять их среди обманутых дольщиков. Жизнеспособность схемы очевидна — стоимость земли во Владивостоке очень высока.

Отметим, ежегодно армия обманутых дольщиков растет. В этом году к ней присоединятся и те, кто не получил, да и в ближайшем будущем не получит ключей от своих заветных, оплаченных квадратных метров в недостроях Снеговой Пади.

По мнению Андрея Ищенко, данную проблему решить в регионе можно, если создать единую схему, закрепленную законодательно. «В случае принятия краевого закона компенсации обманутым дольщикам будут выплачены в течение трех, максимум, четырех лет», — говорит депутат ЗС ПК от КПРФ.



Законопроект под авторством депутата-коммуниста готов, получил положительное заключение губернатора и уже в январе будет вынесена на голосование в ЗС ПК. Также соавтором проекта стал председатель ЗС ПК Ролик Александр Иванович, что добавляет уверенности в прохождении законопроекта.

Екатерина Лапкина