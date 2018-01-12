На территории школы № 6 в районе Эгершельда во Владивостоке, которая долго боролась за то, чтобы ученики занимались физкультурой, спортзалу – быть, сообщает «DEITA.RU».

Инициативная группа родителей учащихся обратилась в «DEITA.RU» еще в июле 2017 года, с жалобой на разрушающееся здание старого спортивного зала, которое представляет угрозу жизни детей и преподавателей. Родители сообщили, что нового спорткомплекса нет, а значит, почти 700 учащихся образовательного учреждения не могли заниматься физической культурой.

Напомним, что по результатам личного приёма к бывшему губернатору Владимиру Миклушевскому, администрации Владивостока было поручено принять меры по строительству и вводу в эксплуатацию спортивного зала на территории школы № 6 и доложить президенту Российской Федерации о выполнении поручения до 1 сентября 2017 года и до 1 сентября 2018 года. Тем не менее, зала всё не было.

Плачевная ситуация со спорткомплексом, похоже, изменилась. На портале госзакупок дирекция по строительству объектов владивостокского городского округа разместила данные по контракту на строительство спортзала со стартовой ценой 88 475 210 рублей.

«DEITA.RU» обратилось напрямую к школе № 6 за пояснениями.

«Работы по сносу старого здания завершены. Весной планируется начать строительство нового спортивного зала. Вышестоящие органы обещали, что строительство завершится в этом году. Но пока никаких бумаг нет.

Если говорить о стоимости строительства, то всё будет основываться на смете, которая была составлена еще в 2013 году, тогда цена нового спортзала составляла 93 миллиона рублей. Однако, переоценка на 2018 год еще не сделана, поэтому, какая сумма будет точно потрачена, мы не знаем. Опять же, пока никаких документов нет», - сообщила агентству Анна Милютина, специалист по охране труда владивостокской школы № 6.

Влада Золотова