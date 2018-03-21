Шокирующая новость ждала родителей учащихся одной из школ Зеленограда - медсестра, контактировавшая с их детьми, скончалась от туберкулеза открытой формы, сообщает DEITA.RU.

В связи с этим в школе начали делать туберкулиновые пробы Манту и диаскинтест. Как пишет РИА ФАН, родители оказались сильно возмущены и попробовали провести собственное расследование, так как руководство школы хранит молчание.

Выяснилось, что официально медсестра работала в поликлинике, а к школе и детсаду, который находится в соседнем корпусе, была прикреплена, то есть приходила проводить различные процедуры-прививки и осмотры. Женщина, состоявшая на учете в противотуберкулезном диспансере в Твери, скрыла это от руководства.

Врачи больницы, где работала скончавшаяся медсестра, вспоминают, что женщина не кашляла и вообще никак не выдавала себя. На данный момент туберкулез выявлен у одного ученика, и еще один под подозрением, кроме того, заражены два сотрудника школы. Однако, руководство учреждения пытается успокоить родителей: якобы на территории школы проведена дезинфекция, однако документы об этом предоставить отказываются.

Родители не собираются сдаваться и требуют, чтобы к ним приехали официальные представители Минобранауки и Минздрава.

Директор школы прокомментировал данную ситуацию кратко: «Администрация школы создает все необходимые условия медицинским организациям для проведения профилактических и диагностических мероприятий. Образовательная организация работает в обычном режиме. На сегодня не выявлено ни одного случая заболевания туберкулезом среди детей и сотрудников школы».

Таисия Масина