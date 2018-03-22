Тринадцатилетняя школьница расстреляла одноклассников из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, сообщает DEITA.RU.

Трагедия произошла в Курганской области во время перемены. По предварительным данным, пострадали семь учеников - они получили синяки и ссадины.

На данный момент причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Как пишет Блокнот, по одной из версий у девочки произошел конфликт с одноклассниками.

Таисия Масина