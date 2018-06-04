Житель Комсомольска-на-Амуре предстанет перед судом за жесткое обращение с домашним животным, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что обвиняемый проживал в квартире со своей сестрой и малолетней племянницей. В присутствии школьницы мужчина избил кота и нанес ему несколько ножевых ранений.

Хозяйка животного обратилась в ветеринарную клинику. Однако раны оказались смертельны. Девушка написала заявление в полицию.

В рамках уголовной статьи «Жестокое обращение с животными» мужчине грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до трех лет.

Екатерина Лапкина