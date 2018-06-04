4 Июнь 2018, 19:19
Школьница шокирована поступком дяди на Дальнем Востоке
Источник изображения: «Deita.ru»
Житель Комсомольска-на-Амуре предстанет перед судом за жесткое обращение с домашним животным, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Установлено, что обвиняемый проживал в квартире со своей сестрой и малолетней племянницей. В присутствии школьницы мужчина избил кота и нанес ему несколько ножевых ранений.
Хозяйка животного обратилась в ветеринарную клинику. Однако раны оказались смертельны. Девушка написала заявление в полицию.
В рамках уголовной статьи «Жестокое обращение с животными» мужчине грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до трех лет.
Екатерина Лапкина