Жительница Первореченского района Владивостока обратилась в полицию с заявлением о нападении на свою несовершеннолетнюю дочь, сообщает корреспондент "Deita.ru".

Женщина сообщила, что в вечернее время на катке по улице Анны Щетининой девочку избила другая школьница, у которой с ней произошел конфликт.

По словам матери 15-летней пострадавшей, подозреваемая в нападении проживает неподалеку и они знают ее имя. Женщина попросила провести проверку по факту нанесения телесных повреждений дочери и привлечь к ответственности юную хулиганку.

Сотрудники полиции приняли заявление и приступили к проверке поступившей информации.

Напомним, ранее "Deita.ru" сообщало, что школьник получил тяжелую травму и лишился селезенки.

Игорь Бегунов