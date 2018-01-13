13 Январь 2018, 09:15
Школьницу избили на катке во Владивостоке
Источник изображения: «Deita.ru»
Жительница Первореченского района Владивостока обратилась в полицию с заявлением о нападении на свою несовершеннолетнюю дочь, сообщает корреспондент "Deita.ru".
Женщина сообщила, что в вечернее время на катке по улице Анны Щетининой девочку избила другая школьница, у которой с ней произошел конфликт.
По словам матери 15-летней пострадавшей, подозреваемая в нападении проживает неподалеку и они знают ее имя. Женщина попросила провести проверку по факту нанесения телесных повреждений дочери и привлечь к ответственности юную хулиганку.
Сотрудники полиции приняли заявление и приступили к проверке поступившей информации.
Напомним, ранее "Deita.ru" сообщало, что школьник получил тяжелую травму и лишился селезенки.
Игорь Бегунов