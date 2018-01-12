Прокуратура Первореченского района города Владивостока проводит проверку информации о серьезном травмировании местного школьника, об этом «Deita.ru» сообщили в краевой прокуратуре.

Поводом для проверки стали новости в интернете, которые рассказывали о том, что "перед Новым годом ученик владивостокской школы лишился селезенки".

Уже установлено, что 25 декабря 2017 года в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Владивостоку действительно поступила телефонограмма из ВКБ № 1 о том, что в медицинское учреждение доставлен учащийся 5 класса с травмой живота, полученной во время школьной перемены. Мальчика госпитализировали и сделали операцию.

Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося, процессуальная проверка находится на контроле у прокуратуры района. Также проверяется и образовательное учреждение на предмет обеспечения безопасных условий пребывания учащихся школы.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что школьник едва не устроил бойню в американском стиле на Дальнем Востоке.

Таисия Масина