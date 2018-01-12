Прокуратура проверяет информацию СМИ о тяжелой травме ребенка, полученной в школе, сообщили Deita.ru в ведомстве.

25 декабря в отдел полициипоступила телефонограмма из ВКБ № 1 о том, что в учреждение доставлен несовершеннолетний с травмой живота, которую он получил во время школьной перемены.

Пострадавшим оказался учащийся 5 класса.

Сейчас данные о том, действительно ли ему была удалена селезенка, уточняются. Ход и результат процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры района.



Прокуратура проводит проверку деятельности школы.



Михаил Грач