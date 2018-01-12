12 Январь 2018, 10:20
Школьник из Владивостока получил тяжелую травму на перемене
Прокуратура проверяет информацию СМИ о тяжелой травме ребенка, полученной в школе, сообщили Deita.ru в ведомстве.
25 декабря в отдел полициипоступила телефонограмма из ВКБ № 1 о том, что в учреждение доставлен несовершеннолетний с травмой живота, которую он получил во время школьной перемены.
Пострадавшим оказался учащийся 5 класса.
Сейчас данные о том, действительно ли ему была удалена селезенка, уточняются. Ход и результат процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры района.
Прокуратура проводит проверку деятельности школы.
Михаил Грач