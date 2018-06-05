Чемпионом Владивостока по классическим шахматам среди мужчин стал 15-летний школьник Максим Щукин. Молодой кандидат в мастера спорта обошел ряд старших по званию – позади остались два международных мастера и четыре мастера ФИДЕ, сообщает DEITA.RU

Как рассказали в Шахматной федерации Владивостока, Максим не потерпел ни одного поражения и два поединка завершил вничью. Новый чемпион города учится во владивостокской школе №62. «Серебро» и «бронзу» завоевали артемовские шахматисты Сергей Муратов и Виталий Бачин.

Также на минувших выходных прошли чемпионаты города по быстрым шахматам и по решению шахматных композиций. В обеих дисциплинах победил студент ДВФУ Данила Сутормин. Призером чемпионатов стал президент приморской федерации шахмат кандидат в мастера спорта Владимир Чухачев — в решении композиций он стал вторым, а в турнире по быстрым шахматам — третьим.

Серебряную медаль в турнире по быстрым шахматам завоевал Виталий Бачин, а третьим среди решателей стал Максим Щукин.

Всего чемпионат Владивостока по шахматам в этом году собрал более трехсот участников – параллельно со взрослыми турнирами проходил и ряд детских. А в главном турнире кроме Максима Щукина на равных сражались с опытнейшими шахматистами и другие сильнейшие школьники города – достойно выступили Антон Епифанов и Николай Белков (они набрали по 5 очков из 7), а 4,5 очка из 7 набрал 11-летний Давид Калимуллин.

Екатерина Лапкина