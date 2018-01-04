В одной из школ Владивостока произошел конфликт между третьеклассником и взрослым мужчиной, сообщает «Deita.ru».

В полицию поступило заявление по факту избиения школьника отцом его одноклассника. Родители пострадавшего утверждают, что один из учеников постоянно задирался и бил их сына. Мама мальчика подала заявление в школу с целью принятия мер для защиты ребенка. Через некоторое время отец обидчика пришел в школу и "разобрался" со школьником по-своему, нанеся ему, со слов матери, удары в живот и плечо, а затем предложив своему сыну избить жертву.

Шокированная женщина сняла побои. В медучреждении диагностировали закрытую травму живота, ушиб передней брюшной стенки, ушиб спинки носа, области левого плечевого сустава, множественные гематомы лица и боковых поверхностей туловища. Также из больницы сообщили о случившемся в правоохранительные органы, в результате чего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

В то же время, как утверждает потерпевшая сторона, руководство школы на случившееся отреагировало весьма неадекватно. Сложилось впечатление, что директор и заместитель директора по воспитательной работе делают все возможное, чтобы скрыть информацию о происшествии и представить все так, как будто подрались двое одноклассников.

Директор и обвиняемая сторона конфликта никак не комментируют данную ситуацию, ссылаясь на то, что идет расследование. Представители УМВД России по Владивостоку также сообщили, что выяснение всех обстоятельств продолжается.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что учитель бил малыша за то, что родители не сдали деньги.

Таисия Масина