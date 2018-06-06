В Невельске состоялся фестиваль, в котором быстроту, ловкость и гибкость показали воспитанники детско-юношеской спортивной школы города Невельска, сообщает DEITA.RU.

Выполнение нормативов ГТО стало настоящим спортивным праздником — летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся городского округа. За два соревновательных дня юные спортсмены состязались не только в силе, ловкости и быстроте, но и умении «работать» в команде.

В первый день школьникам предстояли отжимания, подтягивания, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, упражнения на пресс. Также школьники показали меткость в стрельбе из пневматического оружия. Второй день спортивного фестиваля был посвящен бегу на 60 и 2000 метров. При этом баллы соревнований суммировались, и для того, чтобы стать победителями Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», необходимо было показать результат на всех этапах соревнований. Победители фестиваля, которые успешно сдали нормы ГТО — II ступень: Виктория Особенко (отделение тхэквондо) и Влад Сон (отделение каратэ), IV ступень: Валерия Лейком (отделение вольной борьбы) и Евгений Власов (отделение каратэ).

Напомним, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это программа физического воспитания, направленная на развитие массового спорта. Сдать комплекс ГТО может любой желающий в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Норматив, необходимый для «прохождения» соответствующих ступеней, разработан для каждой возрастной группы. А три уровня трудности соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Добавим, что на Летнем спортивном фестивале в Невельске определены и команды-победители. «Больше всех баллов в командном зачете набрали представители отделения тхэквондо. На втором месте — отделение вольной борьба, на третьем — отделения каратэ. Далее отделения пулевой стрельбы и футбола», — отметили организаторы фестиваля.

Победителям и призерам были вручены медали, грамоты и дипломы Центра тестирования ВФСК ГТО МО «НГО», а все результаты зафиксированы в АИС ГТО. Юные спортсмены, которые показали лучшие результаты по итогам соревнований, будут представлять Невельский городской округ на областных соревнованиях.

На Сахалине твёрдо намерены вывести область по массовому развитию спорта в число лучших не только в Дальневосточном округе, но и в стране. Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — один из многих массовых спортивных праздников, которые собирают на Сахалине все большее число участников. Область еще в прошлом году достигла внушительных показателей – среди населения почти 40 процентов приверженцев спорта. И в реальных планах сделать спорт нормой жизни на Сахалине.

Инна Эстрина