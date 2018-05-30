30 Май 2018, 15:39
Школьное видео проверяют полицейские Дальнего Востока
Источник изображения: «Deita.ru»
В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции проводят проверку по факту оскорбления ребенка, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили видеоматериал, на котором мужчина оскорбляет несовершеннолетнего. Данный факт был зарегистрирован в отделе полиции. Предварительно установлена школа, возле которой произошел конфликт, и участники инцидента.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Екатерина Лапкина