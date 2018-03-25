О стиле, красивых женщинах, шопинге в Азии и Италии, о том, чего не стоит носить, и многом другом, но не менее интересном, рассказала корреспонденту DEITA.RU в эксклюзивном интервью профессиональный шопер-стилист из Милана Олеся Маранова.

Олеся, как вы пришли к тому, чем занимаетесь сейчас?

С юных лет я могла проводить время в магазинах часами, разглядывая витрины, примеряя необычные новинки, трогая различные ткани. В магазинах я могла бродить вечно, и мне было интересно всё. Голова переставала болеть, время останавливалось, когда я попадала в царство платьев и сумок. Тогда я и не могла представить, что эта моя страсть может стать моей основной профессией. Кстати, в фильме «Шопоголик» очень верно это показано.

У меня была высокооплачиваемая работа по юридической специальности в центре Москвы, с перспективой карьерного роста и другими бонусами. Но однажды мне на глаза попалась статья о том, что существует такая профессия, для которой я просто идеально подходила. Как не трудно догадаться, речь шла о персональном стилисте-шопере. Тогда, в 2010-м, эта профессия была еще мало кому известна в России. И я загорелась этой идеей, для меня это была работа мечты. Несколько недель я обдумывала возможность начать новую страницу в моей жизни, так как было что терять. Прыжок в неизвестность мог оказаться затяжным, а приземление опасным для моей профессиональной карьеры. Тем не менее я решилась и, написав заявление по собственному, сразу же поступила на полугодовые курсы профессиональных шоперов-стилистов. Особенно помогли занятия с американским коучем, разложившим по полочкам все особенности международного дресс-кода. А с комбинацией цветов у меня проблем не было, благо за плечами базовое художественное образование. Ну и главное, чему надо учиться – это правильный подход к клиенту.

К занятию модой и стилем я пришла осознанно и целенаправленно.

Где учат чувствовать стиль?

Чувство стиля присуще всем людям. Точнее было бы сказать, чувство прекрасного. Точно так же как все люди могут слушать музыку, какую – уже не важно, так же люди могут воспринимать окружающую их визуальную картинку и получать удовольствие от музыки, живописи, одежды. Профессионал отличается тем, что знает точный рецепт, знает, как сделать так, чтобы было в итоге красиво. Понятие прекрасного зависит в первую очередь от культурной среды, в которой рос человек, от семьи и установок, заложенных в детстве нашими родителями, и внедренными так глубоко на уровне подсознания, что человек иногда не в силах объяснить, почему ему нравится или не нравится определенное сочетание цветов, типы одежды и так далее. Задача стилиста в том, чтобы помочь клиенту разобраться в самом себе и в итоге найти гармонию между собой и одеждой.

Для меня стиль не ограничивается лишь одеждой. Это и интерьеры вокруг нас, и эстетика подачи и приема еды. Развитие стиля – процесс длящийся и постоянный. Учиться надо у лучших и специалистов определенной области.

Вы являетесь шопером-стилистом, работающим в Италии и России. Чем шопинг в Италии принципиально отличается от шопинга в России?

Шопинг в Италии принципиально отличается от шопинга в России прежде всего отношением к нему. В Италии шопинг - национальный вид спорта. И это отражается и в отношении продавец-покупатель, и в приветливой атмосфере в магазинах, и в маркетинговых фишках.

Да я, кажется, единственный российский стилист-шопер, который ровно половину времени проводит в Милане, а вторую половину – в Москве. Это позволяет мне быть в курсе того, что любят россияне и какой ассортимент предлагают московские магазины (и по каким ценам) и того, что предпочитают итальянцы и что можно за те же деньги найти в Италии. Последние умеют искусно сочетать работу и отдых, никуда не спешат и везде успевают. Поэтому шопинг в Италии, и в первую очередь мы говорим о Милане как одной из мировых столиц моды, - это приятное времяпрепровождение, море эмоций и впечатлений. Итальянцы очень приветливы, и не потому, что им нужно продать вам товар, а просто так. Да-да. Ну и ассортимент конечно же намного богаче, особенно в эконом-сегменте. В последние годы эта разница становится все более заметной.

Откуда Вы черпаете вдохновение и идеи?

Все идеи и вдохновение вокруг нас. Мое вдохновение – это люди, путешествия, искусство и природа. Безусловно, я пользуюсь и классическим инструментарием стилиста: показами мод, fashion-съемками, кинематографом.

Принято считать, что итальянцы имеют отменный стиль, прежде всего потому, что их с детства окружает красота: архитектура, живопись, природа, язык и, конечно же, люди. Недаром многие художники со всего мира отправлялись в Италию за вдохновением. И чем дольше живешь в Италии, тем больше ощущаешь на себе влияние этой красоты, даже в самых повседневных вещах. И потом это отражается на выборе одежды, сочетании цветов и фактур.

По-вашему, что нельзя сочетать ни в коем случае? И какие совершенно неожиданные сочетания Вы считаете крайне удачными?

Не стоит сочетать и носить некомфортные вещи. Я против категоричности в чем-либо. Что плохо для одного, то отлично для другого. Все очень индивидуально. Более того, очень переменчиво. Стиль не может быть статичным, постоянным всю жизнь. Он меняется, видоизменяется вместе с изменениями в жизни человека.

Грамотные многослойные сочетания одежды из разных стилей смотрятся свежо и удачно. Сочетание комплементарных цветов в образе чаще всего гарантия эффектного образа. Секрет удачного образа: комфорт и его уместность.

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Во время путешествий люди делятся на несколько типов: одни летают в удобной одежде, но не выдающейся в плане красоты, другие - в красивой, но не шибко удобной. Что Вы посоветуете надевать во время перелетов?

Можно путешествовать и в удобной и красивой одежде. Для перелетов рекомендую выбирать комфортную качественную одежду свободных фасонов. Желательно продумать многослойность образа, учитывая условия поездки. Джинсы и каблуки настоятельно рекомендую не надевать в путешествие. Впрочем, одеваться с головы до пят в спортивную одежду, будто только вышли из спортзала, тоже не стоит.

Чувство стиля можно воспитать, или с ним рождаются?

Приведу аналогию с вождением автомобиля. У всех людей есть все данные, чтобы водить машину, но ходить в автошколу все-таки нужно, в первую очередь, чтобы знать правила дорожного движения. Одни правила – рекомендации, следуя которым можно добиться максимально безопасного вождения в обычных городских условиях. Другие правила ни в коем случае нарушать нельзя, как проезд на красный цвет светофора. Также и со стилем. Достаточно знать некоторые базовые правила, которые выработала европейская культура на данный момент, и вы будете безопасно передвигаться по городу и чувствовать себя уверенно и комфортно. Есть правила, которые ни в коем случае нарушать нельзя, это грозит серьезным штрафом в виде общественного порицания, а иногда и реального денежного штрафа. А что касается fashion персон, то это уже можно сравнить с экстремальным вождением, этому надо учиться долго и в любом случае это чревато опасными конфузами. Моя задача – объяснить клиенту основные правила, которых следует придерживаться в его случае, учитывая его возраст, фигуру, тип работы и должность, цвето- и психотип. Однажды научившись такой человек уже будет свободно ориентироваться в среде и управлять своим стилем безопасно и с удовольствием.

Бесспорно, есть люди с врожденным развитым чувством стиля. И это проявляется в детском возрасте.

С чего начать тем, кто решил – «Хочу быть стильной и красивой!"?

Перемены всегда лучше начинать с обращения к профессионалу. В этом случае за максимально короткое время можно добиться впечатляющих результатов. Это как ходить в спортзал с персональным тренером. Он не даст вам халявить, объяснит с самого начала, как надо правильно делать упражнения на тренажерах, чтобы не получить травму, и самое главное – будет вас мотивировать на достижение результата.

С решением стать стильной и красивой все обстоит точно также. Начинать надо с разбора гардероба, потому что, не избавившись от старых и неправильных вещей, невозможно будет создать новый стильный гардероб. Когда я прихожу на разбор гардероба к клиенту или делаю это по скайпу, «выживает», как правило, только 20-30% старых вещей. Зато так наглядней становится преображение после совместного с клиентом шопинга. Ну и потом дистанционная поддержка. Могу заверить, что даже после одного-единственного шопинга со стилистом человек может научиться правильно подбирать одежду всю последующую жизнь.

Вы общаетесь с разными людьми. Легко ли найти подход ко всем и понять, чего хочет каждый из них, что для человека будет лучше?

Общение с людьми - нелегкое занятие, но безумно захватывающее. Найти подход к каждому клиенту, вторгаясь в его интимную зону, - самое сложное и интересное в моей профессии. Чаще всего клиенты, приходя ко мне, не знают, что хотят. Ответ мы находим через общение, анализ и диалог. Это как работа психоаналитика, только результат заметен сразу.

Как быть, если обратившийся к Вам за помощью человек отказывается принимать то, что вы для него выбираете?

Искать компромисс, делать выбор, аргументируя все «за» и «против». Обращение к стилисту – это уже выход из зоны комфорта и стресс для клиента. Я обсуждаю с клиентом, куда и с чем он может надеть ту или иную вещь, какие возможны альтернативы. Но окончательный выбор всегда делает клиент. Для меня важно, чтобы выбранные вместе вещи носились, а не пылились в шкафу как эксперимент.

Очень часто бывает так, что клиент самостоятельно возвращается и покупает то, что для него изначально показалось слишком смелым или наоборот - слишком обычным.

Причина в том, что у меня в голове может быть определенный образ, каким я вижу клиента, но пока все вещи не собраны воедино, образ не «запоёт». А когда он готов полностью, включая аксессуары, вот тогда клиент может от эффекта неожиданности запрыгать в примерочной. Все дело в доверии.

Как Вы работаете с проблемными фигурами?

Работаю с удовольствием! Нет проблем фигуры, которые нельзя скорректировать одеждой. Сложнее с «тараканчиками» в голове, которые есть почти у каждого.

По официальной статистике, только 2 % людей обладают идеальными фигурами. Вся одежда шьется на некую усредненную фигуру. У каждой фирмы свои лекала и своя посадка. Поэтому быстро подобрать одежду на проблемную фигуру зайдя в «тот самый» магазин можно только имея за плечами тысячи часов работы с абсолютно разными клиентами и разными брендами. К сожалению, часто приходится сталкиваться с тем, что клиент уже получил «диагноз» от другого стилиста, что у него, например, прямоугольный тип фигуры, а не заветные идеальные «песочные часы». А что с этим делать дальше? Тут может помочь только стилист, который хорошо знает ассортимент магазинов и может за разумное время подобрать наряд, который будет подчеркивать достоинства фигуры и скрывать недостатки.

Сколько человек в месяц к Вам обращаются? Вы соглашаетесь работать со всеми или есть какие-то критерии?

Рабочий график у меня довольно плотный, расписанный на несколько месяцев вперед.

Самый главный принцип - я работаю индивидуально с одним человеком. Один человек - один день или полдня, если это мой постоянный клиент. В сезон летних/зимних распродаж в Милане я часто работаю в режиме нон-стоп по две недели.

У меня нет ограничений ни по возрасту, ни по размеру клиентов. Одна из клиенток – женщина 75 лет запомнилась мне своим жизнелюбием и открытостью к экспериментам. Я работаю и с подростками, начиная от 10 лет. Обычно их приводят родители, которых я одевала в прошлом. Классика жанра, когда мои клиентки после удачного шопинга просят помочь одеть своих мужей. Интересно, что инициаторами шопинга иногда выступают сами мужья.

Олеся, что делает женщину по-настоящему красивой, как по-вашему?

Уверенность в себе! Важна не только внешняя природная красота, которую мы, женщины, научились усиливать с помощью одежды, косметики, фитнеса и так далее. Прежде всего, нужно любить себя и развивать уверенность в себе. Помните, как в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»? Я знаю много женщин с идеальной внешностью, которые всю жизнь комплексуют из-за мелочей. На самом деле им просто не хватает уверенности в себе, а комплексы растут из детства. Поэтому надо с ними разобраться и наслаждаться жизнью.

Бывали ли Вы в Азии? Если да, то можете ли Вы посоветовать женщинам Дальнего Востока страну\место, где они смогут пошопиться не хуже, чем в Европе?

К сожалению, в Азии я не бывала. В моих правилах не рекомендовать то, что не пробовала и не проверила сама.

Сейчас практически во всех крупных городах на главных торговых улицах представлены одни и те же бренды, в том числе итальянские. Этот феномен получил название ‘sameness’. Это не хорошо и не плохо. Естественно, что в Италии лучше и дешевле покупать у итальянских брендов. Но эти бренды можно покупать и в Азии. Национальность происхождения бренда (Google в помощь) поможет понять, в какой стране представлен лучший ассортимент того или иного бренда по самой выгодной цене.

Самое главное – знать основные правила, особенности своей фигуры и найти те бренды, которые на вас лучше всего «садятся». Смотрим на цену и качество, если устраивает, то ОК, если нет – добро пожаловать в Милан! Отсюда вы без покупок не уедете! Я вам обещаю.

Влада Золотова



