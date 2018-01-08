В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение, сообщили «Deita.ru» в Примгидромете.

В связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 8 января на юго-востоке, ночью и днем 9 января в восточных и центральных районах края местами ожидается сильный снег с количеством 6-15 мм за 12 часов и менее. На северо-востоке края местами пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее. Ожидаются гололедные явления, на побережье местами метель при ветре 18-23м/с. На дорогах гололедица, снежный накат.

«Владивосток основной фронт непогоды обойдет стороной, в городе ожидается небольшой снег», - подчеркнули в Примгидромете.

Ранее «Deita.ru» сообщало о том, что администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой в случае выпадения осадков по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также обеспечению личной безопасности.

Дмитрий Санников