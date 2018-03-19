Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за сильного шторма, сообщает DEITA.RU со ссылкой на краевое управление МЧС России.

По данным Камчатского гидрометцентра, вечером 20 марта в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Алеутского района ожидается опасное волнение высотой 8 - 9 метров.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в этих районах, спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности. По данным МЧС, опасные явления в море сохранятся до середины для среды.

В ближайшие сутки погоду Камчатки будет влиять охотоморский циклон. В ночь на вторник в южных районах края метеорологи прогнозируют снегопады, местами сильные. На юго-западном побережье ветер достигнет штормовых значений - 25 - 30 метров в секунду.

Отметим, циклоны постоянно оказывают влияние на край. Так, например, в начале марта из-за циклона пришлось закрыть аэропорт.

Виктор Бруевич