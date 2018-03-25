25 Март 2018, 17:25
Штрафстоянка внезапно вспыхнула в Приморье
Источник изображения: dpscontrol
Крупный пожар произошел на штрафстоянке в Большом Камне, сообщает DEITA.RU.
По информации источника dpscontrol, все произошло поздно вечером в субботу. Огонь не распространился на автомобили. О пострадавших не сообщалось.
По некоторой информации, причиной возгорания стало поджог.
В целом, пожарным в Приморье нелегко далась суббота. Так, за один день им пришлось тушить более 10 техногенных пожаров.
Виктор Бруевич