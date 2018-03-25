Крупный пожар произошел на штрафстоянке в Большом Камне, сообщает DEITA.RU.

По информации источника dpscontrol, все произошло поздно вечером в субботу. Огонь не распространился на автомобили. О пострадавших не сообщалось.

По некоторой информации, причиной возгорания стало поджог.

В целом, пожарным в Приморье нелегко далась суббота. Так, за один день им пришлось тушить более 10 техногенных пожаров.

Виктор Бруевич