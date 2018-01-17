Законопроект об увеличении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО разработал один из депутатов, сообщает «Deita.ru».

Теперь это может обойтись нарушителю вместо 800 рублей в 5 тысяч. Как пишут Известия, на сегодняшний день ездить без страховки дешевле, чем приобретать полис, ведь средняя стоимость ОСАГО в 2017 году составила 5,8 тысяч рублей.

Депутат отметил, что слишком велик соблазн у водителей ездить на свой страх и риск, пока не остановят. Депутата поддержал и президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, который подчеркнул,, что из 50 миллионов зарегистрированных в России автомобилей около 1 миллиона эксплуатируются без страховок.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Верховный суд занялся вопросами автострахования.

Таисия Масина