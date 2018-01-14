Диана Шурыгина могла помешать освобождению Сергея Семёнова из тюрьмы, если бы знала законы, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет популярный паблик Mash.

Дело в том, что обычно процедура замены не отбытой части наказания более мягкой проходит только при согласии потерпевших. Но во время судебных прений Диана Шурыгина и её адвокаты заявили, что ничего не хотят знать о дальнейшей судьбе Сергея Семёнова.

В итоге суд пошёл навстречу Диане и не стал её оповещать, что Семёнова скоро могут отпустить. И 10 января молодой человек вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что Диана Шурыгина вышла замуж за 29-летнего Андрея Шлягина. Супруг Шурыгиной работает оператором на «Первом канале», а также снимает различные эвенты. Сама Диана до недавнего времени работала бариста в одном из заведений Москвы, но уже оставила эту должность. В будущем она собирается пройти профильные курсы и подыскать на новое место работы.

Екатерина Лапкина