Михайловским районным судом вынесен приговор несовершеннолетнему хулигану, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

В мае 2017 года 16-летний парень с помощью планшета (из которого предварительно вынул сим-карту) и установленной на нем функции экстренного вызова, позвонил в службу спасения.

В ходе телефонного разговора он сообщил о том, что в школе заложена бомба. Выехавшие на место предполагаемого взрыва правоохранители не обнаружили никакого взрывного устройства.

На работу стражей порядко было необоснованно затрачено порядка 45 тысяч рублей. Суд назначил парню наказание в виде 1 года ограничения свободы. Кроме этого, суд удовлетворил требования гражданских исков о взыскании необоснованно затраченных для предотвращения акта терроризма денежных средств.

Михаил Грач﻿